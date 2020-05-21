Оперативники Тернопільського відділу поліції доставили 45-річного зловмисника зі столиці, де його напередодні затримали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки.

Восени 2016 році зловмисникові, котрий представлявся поліцейським і видурював у неповнолітніх мобільні телефони, було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 ККУ. Проте на допит до слідчих зловмисник не з’являвся, на телефонні дзвінки не відповідав, за місцем проживання був відсутній. Підозрюваного оголосили у розшук.

Як розповів начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадця, підозрюваному було доведено причетність до чотирьох фактів шахрайського заволодіння майном у нашому обласному центрі. Жертв він обирав серед дітей. Підходив до неповнолітніх у парках, скверах, казав, що є співробітником поліції, демонстрував начебто посвідчення і забирав дорогі смартфони, переконуючи дітей, що ці гаджети крадені і їх потрібно вилучити.

Понад три роки зловмисникові вдавалося уникати покарання. Встановлено, що за цей час він скоїв ще низку аналогічних злочинів у Києві, Запоріжжі та інших містах – продовжував представлятися поліцейським та ошукувати неповнолітніх.

Після затримання слідчі Тернопільського відділу поліції знову звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу – тримання під вартою, на що отримали позитивне рішення. Проте зловмисник вкотре має шанс опинитися на волі, якщо внесе тридцять тисяч гривень застави.

До слова, тепер житомирянину доведеться нести відповідальність ще за однією статтею Кримінального кодексу 353 (частина 1) – самовільне присвоєння владних повноважень.