Вперше за новим законом: суд оштрафував водія на 51 тис. грн і на 10 років заборонив керувати автомобілем

Тернопільський міськрайонний суд вперше застосував новий закон про порушення правил дорожнього руху для покарання нетверезого водія.

У матеріалі судової справи йдеться, що 19 березня 2021 року о 8.55 на вулиці 15 Квітня, 1Г водій керував автомобілем марки Mazda 3, із явними ознаками наркотичного сп`яніння, а саме: звужені зіниці ока, які не реагують на світло, поведінка, що не відповідає обстановці, неприродна блідість.

На пропозицію працівників поліції пройти у встановленому законом порядку огляд на визначення стану наркотичного сп’яніння та проїхати в найближчий заклад охорони здоров’я з метою його проведення водій відмовився в категоричній формі, чим порушив вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху України.

Тому патрульні склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 130 Кодексу України про адміністративні порушення (третє впродовж року керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння).

У липні та листопаді минулого року цей водій притягувався до відповідальності відповідно за ч. 1 ст. 130 КУпАП і ч. 2 ст. 130 КУпАП, пише Галас.

Водій “Мазди” у суд не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Тому суддя 5 квітня розглянув справу за відсутності водія.

Накладаючи адміністративне стягнення, суд враховує характер вчиненого правопорушення, особу винного, його майновий стан, обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, зокрема те, що водій протягом року вже двічі піддавався адміністративному стягненню за вчинення правопорушень, відповідальність за які передбаченоч. 1 та ч. 2 ст. 130 КУпАП, і приходить до переконання, що на нього слід накласти адміністративне стягнення в межах санкції ч. 3 ст. 130 КУпАП у вигляді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами, оскільки саме таке стягнення буде відповідати рівню суспільної небезпеки вчиненого правопорушення, а також буде достатнім для запобігання вчиненню водієм нових правопорушень в майбутньому.

При цьому автомобіль “Мазда” конфіскації не підлягає, оскільки як вбачається із матеріалів справи, авто не належить йому на праві приватної власності.

Дослідивши матеріали справи, Тернопільський міськрайонний суд постановив водія легкового автомобіля “Мазда 3” визнати винним у вчиненні адміністративного порушення, передбаченого ч. 3 ст. 130 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 51000 гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на 10 років. Окрім цього водій-порушник має сплатити 454 гривні судового збору.