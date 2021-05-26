Тернопільський мандрівник та спелеолог Борис Гора показав, як виглядає єдине джерело води у печері Млинки на Чортківщині.

Знаходиться озерце у центральній частині печери, приблизно на глибині 35-ти метрів, і називається Трійця.

До слова, колись у Млинках було два місця з підземними ґрунтовими водами. Приблизно рік тому вода в одному з них зникла. Чому так сталося журналістам сайту “Тернополяни” розповів провідник та інструктор “Турклубу Тернопіль” Віталій Прохоров.

“Рівень вод в печерах Поділля завжди коливається. До кінця причин не з’ясовано. В печері Озерна, зокрема, виділяють 22 річний цикл коливання води – 11 років вода іде на підйом та 11 на спад. В Млинках схожа ситуація, правда води там значно менше. В Млинках є два місця з підземними ґрунтовими водами, так звані озерця Яйце і Трійця. Близько року тому рівень води в печері впав на стільки, що вода в Яйці зникла. Це вперше за всю історію спостережень”, – говорить Віталій Прохоров.

Проте, за словами провідника, вода в другому озерці може з’явитися знову.

“Це не означає, що вода зникла назавжди. Проблема зменшення рівня ґрунтових вод прослідковується не тільки в Млинках, але й у всьому Подністров’ї. На це впливає багато факторів: посухи, не виключений і антропогенний вплив. Але це не означає, що вода пропала там назавжди, найімовірніше в майбутньому вона таки з’явиться в Яйці”, – додав гід.

Нагадаємо, що Млинки – четверта в Україні та 67-ма у світі за довжиною печера. Знаходиться у селі Залісся Чортківського району. Її лабіринти сягають 50-ти кілометрів.

Відкрили печеру випадково у 1960-тих роках. Відтоді там здійснили чимало експедицій, знайшли декілька районів та стали проводити екскурсії для туристів.