Дев’ятнадцять дітей з Тернопільщини поїхали на відпочинок до табору “Молода гвардія” на Одещину. Ще п’ятнадцятеро хлопчиків і дівчаток відправлять до “Артеку”. Напередодні малечу протестували щодо коронавірусу.

Через пандемію COVID-19 це лише другий заїзд до оздоровчих закладів цього року, – розповідає начальник відділу сім’ї та молоді Ігор Чорний. Перший заїзд відбувся ще у лютому.

“Дев’ятнадцятеро дітей пільгових категорій виїхали на оздоровлення до одеського табору «Молода гвардія». Ще п’ятнадцять дітей поїдуть на відпочинок до «Артеку» у Пущі-Водиці. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. На жаль, через пандемію коронавірусу, у цьому році це лише 2-й заїзд у дані оздоровчі заклади. Відбір дітей відбувався відповідно до розподілу Міністерства соціальної політики України”.

У табори Одещини планують відправити ще 160 дітей пільгових категорій краю. За кошти обласного бюджету в серпні зможе оздоровитися близько півтисячі дітей з Тернопільщини.

Додамо, стаціонарні табори у нашій області залишаються закритими через епідемію коронавірусу. Відтак більшість дітей з Тернопільщини так і не зможуть відпочити цього літа.

Софія Романська