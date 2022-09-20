Вперше з початку війни: спиртозавод на Тернопільщині продали за 70 мільйонів гривень

Кобиловолоцький спиртзавод успішно продали на електронному аукціоні 19 вересня.

Це перший аукціон Фонду держмайна України з малої приватизації за новими правилами. Початкова ціна майнового комплексу становила 25,2 мільйона гривень. У результаті торгів його продали за 70,2 мільйона гривень.

– Це один із трьох спиртових заводів області, які виставлені на аукціон, – повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. – Шестеро учасників боролися за право власності на торгах «Прозорро.Продажі». Упродовж аукціону ціну продажу збільшили майже втричі з 25,2 мільйона стартової вартості. Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, до якого входять нежитлові приміщення, понад 10 одиниць транспорту, сотні одиниць виробничого устаткування для провадження діяльності та під’їзна залізнична колія. Також йому необхідно буде сплатити кошти в розмірі стартової вартості об’єкта на рахунки ДП «Укрспирт» для погашення заборгованостей підприємства.

Електроні торги тривали годину часу. За цей період було три раунди підняття ціни. Участь у ньому брали підприємства: ТзОВ «Лан», ТзОВ «Вінд денс», ТзОВ «ТД Грінер», ТзОВ «Західний ресурсний центр», ТзОВ «Штрихи», ТзОВ «Аква солар інвест». У закритих цінових пропозиціях найнижчу суму – 25,5 мільйона гривень – пропонувало ТзОВ «Штрихи», а найвищу – 33,5 мільйона – ТзОВ «Аква солар інвест». У третьому раунді пропонована цими підприємствами ціна майже зрівнялася, і становила більше 70 мільйонів гривень. А переможцем аукціону стало ТзОВ «Аква солар інвест». Його кінцева цінова пропозиція – 70 мільйонів 253 тисячі гривень.

ТзОВ «Аква солар інвест» розташоване у місті Бершадь Вінницької області на базі Бершадського спиртзаводу. Воно було зареєстроване у грудні 2019 року. Керує товариством Богдан Мамалига. Основна діяльність – дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Нагадаємо, що на аукціон виставлено ще два спиртзаводи області. 20 вересня відбудуться торги з продажу Марилівське МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 54 мільйони гривень. Аукціон з продажу Борщівське МПД ДП «Укрспирт» відбудеться 21 вересня. Його стартова ціна 27,5 мільйонів гривень.