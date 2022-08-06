У Тернополі запрацювала сонячна енергетична система Smart Flower. Це перша така сонячна станція в Україні.

Її особливість в тому, що вона автоматично повертається за рухом сонця. Така система переміщення, як зауважив представник компанії «NRG» Михайло Федишин, дозволяє виробляти до 40% більше енергії, ніж традиційні сонячні панелі.

– Її унікальність в тому, що вона займає 2 квадратних метри, а забезпечує світлом територію до 10 сотих, – каже Михайло Федишин. – Під час виробництва застосовували надміцні конструкції, які дозволяють витримати різні природні фактори.

Поряд з «Розумною квіткою» встановлена метеостанція, яка передає на установку дані про погодні умови. При сильному вітрі та заході сонця її «пелюстки» складаються. Також щовечора відбувається автоматичне очищення панелей, що підвищує їхню ефективність. Такий проект у сфері зеленої енергетики в Тернополі реалізували завдяки співпраці ТОВ «Енерджі Інжинірингова компанія» («NRG») та австрійсько-американської компанії «Smart Flower Solar».

Номінальна потужність сонячної системи складає 2,5 кВт. За рік можна отримати від 4000 до 6200 кіловат енергії залежно від погоди і клімату. «Розумна квітка» уже користується популярністю в країнах Європи і США.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що подібні установки планують встановити для комунальних закладів та установ. Також у міськраді підуть назустріч тим підприємцям, які виявлятимуть бажання втілювати подібні проекти в життя.