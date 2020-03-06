В Україні стався перший випадок реакції спортивного клубу на світову епідемію коронавирусу.

Вчора ввечері баскетбольний клуб “Тернопіль-ТНЕУ” оголосив, що наступні матчі чемпіонату України проведе при порожніх трибунах, повідомляє Сегодня.

Тернопільська команда успішно виступає у вищій українській лізі – другій за рангом в нашому баскетболі. Колектив лідирує у другій групі, а тренує його відомий у минулому захисник збірної України, учасник чемпіонату світу 2014 року Дмитро Забірченко. У найближчі вихідні, 7 і 8 березня, “Тернопіль-ТНЕУ” битиметься з головним переслідувачем – БК “Рівне”. Однак клуб вирішив зіграти без глядачів на трибунах, про що повідомив на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook.

Подібне рішення в тернопільському клубі прийняли, виходячи зі свіжих рекомендацій МОЗ України, яке наказує обмежити масові збори, конференції і спортивні заходи через загрозу поширення коронавіруса. Це перший випадок проведення ігор в Україні без глядачів після спалаху коронавіруса в Європі. У той же час кілька матчів Євроліги і Єврокубка вже провели при закритих трибунах.