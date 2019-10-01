Пресконференція з нагоди презентації і запрошення усіх охочих на перше офіційне нагородження «Доброволець Тернопільщини», яке стартує 14 жовтня о 15:00 у Тернопільському драмтеатрі імені Т. Шевченка, відбулося сьогодні, 30 вересня.

Однією із ініціаторів проведення такого заходу стала голова ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО Галичини» Ружена Волянська. Ідея якої отримала підтримку голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука.

– До мене звернулася голова громадської організації пані Ружена щодо проведення 14 жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці, заходу в честь вшанування добровольців, тих, хто 5 років тому став на захист України. Вшанування українців, які взяли до рук зброю та стали на захист кордонів своєї держави, – надважлива справа. Ми повинні і будемо робити все, щоб об’єднатися і зберегти нашу країну. Я, як голова облради, підтримую проведення таких заходів. Тому з цього приводу зібрав Асоціацію голів райрад, які теж висловили свою підтримку та готовність приєднатися до проведення нагородження, яке ми маємо зробити якомога масштабнішим. Переконаний, що «Доброволець Тернопільщини» матиме продовження, адже ми хочемо подякувати усім захисникам, – зазначив Віктор Овчарук.

Схожий захід відбувся у червні, проте спікери наголосили, що відзначати Героїв будуть мінімум двічі на рік, адже їх у Тернопільській області є чимало.

– Вперше схожий захід ми провели у червні в Чернігові спільно із ГО «Лицарський хрест». Наша комісія із 10-ти осіб вирішила робити таку церемонію з відзначення добровольців систематичнішою. Ми плануємо проводити її мінімум двічі на рік, адже Тернопільщина має багато волонтерів. Це горді, сильні та відважні наші побратими і посестри, які ще у 2014 році пішли на схід відстоювати наші інтереси, взявши участь у російсько-українській війні. Ми вважаємо за свій обов’язок відзначити та урочисто подякувати усією громадою першим добровольцям області, – запевнила голова ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО Галичини».

Під час першої офіційної церемонії нагородження «Доброволець Тернопільщини» ордени вручать пожиттєво 17-м Героям та посмертно – трьом. Окрім цього, такі ж відзнаки та слова пошани отримають розвідники, які теж беруть активну участь в оборонні держави.

– Ми вирішили відзначити орденами «Лицарський хрест» за проявлену хоробрість і лідерство на полі бою Героїв, які одними із перших в області стали на захист України. Окрім відзнаки, вони отримають грошову подяку від голови облради Віктора Овчарука (2 тисячі грн) та подарунки від волонтерів, – додала Ружена Волянська.

Зазначимо, що вхід на нагородження – вільний. На завершення заходу присутніх чекатиме концертна програма та фуршетний стіл.