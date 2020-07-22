Нещасний випадок трапився у вівторок, 21 липня, близько 11 год у селі Добриводи Збаразького району.

56-річний місцевий житель впав з дерева під час його обрізки.

Повідомлення про раптову смерть чоловіка надійшло до правоохоронців від медиків. З’ясувалося, загиблий обрізав вишню на території свого господарства та впав з чотирьохметрової висоти. Травми виявилися несумісними з життям – лікарі лише констатували смерть чоловіка.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок.