Впав з дошки для плавання: під час відпочинку загинув 18-річний юнак. ФОТО

У Луцьку рятувальники дістали тіло людини з річки Стир.

Повідомлення про те, що під час катання на дошці для плавання зник юнак, надійшло 17 червня ввечері. Як засвідчили очевидці, він впав з дошки та зник з поля зору. Про це повідомляє сайт новин Волині “Конкурент” з посиланням на ДСНС.

На місце події (район вулиці Драгоманова) ввечері прибули водолазно-рятувальне відділення, рятувальники 2-ї ДПРЧ та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.

Рятувальники ще вчора ввечері проводили пошукові роботи та за обстежили 3000 мертів квадратних акваторії дна, однак до сутінків чоловіка не знайдено і пошукові роботи були зупинені через темну пору дня. Сьогодні об 04:48 пошуки відновлено, проводилось обстеження річки водолазами та за допомогою спеціального квадрокоптера. О 05:55 тіло 18- річного хлопця знайшли та дістали з води на берег.

На місці події працювали психологиня та медик ДСНС області.