Впав на газон і вже не встав: на Тернопільщині під час футбольного матчу помер гравець

6 жовтня у Заліщиках проходив футбольний турнір пам’яті колишнього футболіста заліщицького “Дністра” і тернопільської “Ниви” Петра Дідика. На жаль, він став фатальним для колишнього напарника Петра – Михайла Руданського.

Чоловік, якому лише в липні виповнилося 58 років, грав за команду ветеранів. Несподівано просто під час гри йому стало погано. На 20-хвилині першого тайму чоловік впав на газон. Медики надавали йому невідкладну допомогу, футболіста забрала “швидка”, але, на жаль, врятувати йому життя не вдалося. Він помер на руках у лікарів, повідомляє 0352.ua.

Друзі та колеги Михайла Руданського приголомшені втратою. Згадують його як енергійного і життєрадісного чоловіка, який завжди був у русі.

“Вічна пам’ять, Михайле Степановичу!!! Як жаль, що більше не зустрінемося! Дуже часто згадую Вас! Добре пам’ятаю все, що із Вами пов’язано!!! Сумно і боляче! Найщиріші співчуття Вашим дітям і дружині! Як тяжко втрачати таких людей. Як боляче і сумно, що Вас більше не буде із нами. Вічна пам’ять!”, – написала Наталя Медуха на сторінці Михайла Руданського.

Матч і турнір, під час якого помер чоловік, вирішили так і не догравати до кінця, в знак його пам’яті…