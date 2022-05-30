Впав із висоти власного зросту: на Тернопільщині помер чоловік, за життя якого понад тиждень боролися лікарі

Більше ніж тиждень медики Теребовлянської лікарні боролися за життя пенсіонера. 84-літнього чоловіка непритомного госпіталізували до медзакладу ще 18 травня.

За словами дружини, він, перебуваючи дома, впав із висоти власного зросту та вдарився головою. Ввечері сказав жінці, що сильно болить голова, але лікарів подружжя не кликало.

Вранці дружина не змогла розбудити чоловіка – він був без свідомості. Пенсіонерка викликала швидку. Проте врятувати чоловіка медикам не вдалося – він помер 29 травня.

Попередня причина смерті – черепно-мозкова травма. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.