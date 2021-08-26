Впала з ескалатора: у торговому центрі серйозно травмувалася дитина

Нещасний випадок стався у Тернополі 23 серпня. В одному з торгових центрів травмувалася 9-річна дівчинка.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, о 13.24 бригада швидкої виїжджала до одного з торговельних центрів. Дитина упала з ескалатора, перехилившись через перила, з висоти другого поверху.

Із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку, забоєм правого коліна маленьку пацієнтку, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню, повідомили у прес-службі “швидкої”.