Впала і вдарилася об пеньок: на Тернопільщині загинула жінка

На Чортківщині о 16:40 на лінію “102” надійшло повідомлення від лікаря про те, що в одному із сіл району жінка впала з висоти власного зросту і вдарилася головою об пеньок.

Дане падіння виявилося для неї летальним. Вона померла ще до приїзду медиків.

За словами лікаря, потерпіла хворіла і мала групу по інвалідності.

Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.