Діти від 14 років зможуть отримати гроші за вакцинацію з єПідтримкою. Відповідні зміни ухвалив Уряд. Підліткам виплачуватимуть кошти вже з 7 лютого.

Розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проєкт. Тепер гроші можна буде витратити на освітні курси, спортивні товари, канцтовари.

За допомогою декількох кроків у “Дії” українці зможуть отримати тисячу гривень та інвестувати їх у навчання.

“На Тернопільщині проведено майже 730 тис. щеплень. Проводиться вакцинація додатковими та бустерними дозами, близько трьох тисяч осіб вакциновано бустерною дозою. Жителі області можуть отримати кошти за вакцинацію. 1000 грн. нараховують у рамках державної програми «єПідтримка». Отримати кошти можуть жителі краю, які завершили курс вакцинації. Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу, а також наявний повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у “Дії”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, на сьогодні українці вже подали 8 млн заявок у Дії на єПідтримку, оформили 9,1 млн карток та витратили 2,3 млрд гривень.