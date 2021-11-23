Іноземні партнери оцінили ініційовану Президентом України програму з виплати 1 тис. грн вакцинованим як одну з найкращих програм і методик у цьому напрямку.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у «Суботньому інтерв’ю» на Радіо Свобода, передає пресслужба Кабміну.

За словами Глави Уряду, програма має дві цілі: насамперед підтримка малого й середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинування від COVID-19.

«Ми підтримаємо 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це креативні індустрії, кіно й театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні й авіаперевезення. Ця підтримка буде значною, якщо врахувати, що ми ставимо за мету вакцинувати 20-24 млн українців», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що скористатися програмою зможуть всі громадяни України, щеплені двома дозами вакцини, незалежно від того, коли вони її отримали.

«Програмою зможуть скористатися через застосунок або портал Дія ті, хто мають відповідні COVID-сертифікати. Дія сформує віртуальну платіжну картку, якою можна буде скористатися для оплати послуг у визначених напрямках», — зауважив очільник Уряду

Денис Шмигаль додав, що програма діятиме з 19 грудня цього року до 18 грудня наступного.