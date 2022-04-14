Восьмий кесарський розтин в однієї жінки: у Тернополі провели унікальну операцію

Лікарі Тернопільського обласного клінічного перинатального центру “Мати і дитина” провели унікальну операцію – восьмий кесарський розтин в однієї жінки.

Про це розповів Суспільному лікар, який проводив операцію, генеральний директор центру “Мати і дитина” Віктор Овчарук.

За його словами, операція унікальна не лише для Тернопільщини, а й для України загалом.

“Операцію проводили на 39-40 тижні. У складі медичної групи працював я, двоє асистентів та анестезіолог. Минула вона без ускладнень. І мама, і дитина почувають себе добре. Вага новонародженого 3900 грамів, ріст – 54 сантиметри. Сім’я родом із Бучацького району. Така операція – велика рідкість для усіх пологових будинків загалом. Цей унікальний досвід дуже важливий для нас, та й в загальному для медичної практики”, – розповів Овчарук.

Торік в центрі “Мати і дитина” проводили подібну операцію, це був сьомий кесарський розтин, повідомив лікар. Щодо теперішнього випадку, то, за його словами, мама може за допомогою кесарського розтину народити і вдев’яте.