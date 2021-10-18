Восьмирічна жителька Теребовлі Соня Кацімон перемогла у конкурсі краси «Міні принцеса Україна 2021».

Дівчинка пригадала, що у Києві було непросто впоратися із переживаннями, але все вдалося. Своїм виступом Соня задоволена.

Разом із Сонею у перемогу вірила і чимала група підтримки, повідомляють Т1 Новини. Від початку вболіває за онучку бабуся Ірина Потерейко. Розповіла: перший для онучки конкурс краси відбувся у Тернополі.

Після першої перемоги на конкурсі «Міні принцеса Україна у Тернополі», Соня підкорила і наступний етап конкурсу у Львові — «Міні міс Західна Україна». А тоді вже і Київ. Бабуся переконана: цілеспрямованість – це у дівчинки з дитинства. А у родині її називають Сонечком.