Ворог випустив по Україні пів сотні ракет. Ймовірно, буде ще одна атака

Вранці 26 січня по Україні ворог запустив щонайменше 50 ракет.

Про це повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко, передають Novosti-n.org.

За його інформацією, близько 06:35 з району Каспійського моря було здійснено пуски ракет Х-101 з 6 літаків Ту-95. Ще один літак Ту-95 знаходився у Волгодонському районі.

«Триває масована ракетна атака. Повідомляється про вибухи у Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Було запущено щонайменше 50 ракет. Готується ще один запуск», – написав журналіст у своєму телеграм-каналі.