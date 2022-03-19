США підтвердили, що Росія вперше запустила гіперзвукові ракети “Кинжал” по об’єктах України.

Про це CNN підтвердили американські офіційні особи, передає ТСН.

За словами джерел, США змогли відстежувати запуски в режимі реального часу.

За даними американських посадовців, запуски, ймовірно, мали на меті випробувати зброю та надіслати повідомлення Заходу про російські можливості.

Як пише видання, Пентагон зробив розробку гіперзвукової зброї одним із своїх головних пріоритетів, зокрема, оскільки Китай і Росія працюють над розробкою власних версій.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило в суботу, що в п’ятницю запустило гіперзвукові ракети “Кинжал” по військовому складу боєприпасів на заході України, знищивши споруду. Наймовірніше, йдеться про удари по підземному складі ракет та авіаційних боєприпасів українських військ в одному з населенних пунктів Івано-Франківської області.

Зауважимо, що гіперзвукову зброю важко виявити, що створює проблеми для систем протиракетної оборони. Гіперзвукові ракети можуть рухатися на набагато нижчій траєкторії, ніж балістичні ракети з високою дугою, які можна легко виявити. Гіперзвукові також можуть маневрувати та ухилятися від систем протиракетної оборони.