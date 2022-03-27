У суботу, 26 березня, російська ракета вдарила в нафтобазу в місті Дубно Рівненської області.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

“Сьогодні на Рівненщині лунали дві повітряні тривоги. Під час першої Збройні Сили України збили ворожий дрон. Під час другої, на жаль, ракета влучила в нафтобазу міста Дубно. Наразі збитки встановлюються”, – сказав Коваль.

Нині триває гасіння масштабної пожежі.

Зазначимо, що 26 березня було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури у Львові. Перше – по нафтобазі у самому місті, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.

А за 10 кілометрів від Луцька у суботу, 26 березня, збили ймовірно ворожий безпілотник або ракету, передає ТСН.