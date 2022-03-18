Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що сьогодні зранку ворожі війська обстріляли не аеропорт, хоча вибухи було чути в цьому районі.

Про це Садовий написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом», – зазначив Садовий.

Він закликав бути обережними, виконувати вказівки при повітряній тривозі і не поширювати фото з місця обстрілів.

Як повідомив радник голови МВС України Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського марафону, приблизно о 6:30 були вибухи у Львові. “Дим на околиці Львова. Видно загоряння”. На місце виїхали рятувальники та відповідні структури, додав Денисенко.

24 лютого президент рф путін розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об’єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.