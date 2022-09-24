Війна забрала життя уродженця села Борсуки Андрія Лукащука. Йому було 42 роки.

Андрій Лукащук був командиром стрілецького відділення. Як повідомили у Борсуківській громаді, 21 вересня під час ворожого обстрілу касетними боєприпасами по позиціях у Миколаївській області боєць отримав важке поранення. Його евакуювали, але, на жаль, від отриманих травм чоловік помер.

“Співчуваємо рідним та близьким та схиляємо голови перед подвигом воїна“, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Вічна пам’ять.

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