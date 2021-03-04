Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксували перші випадки зараження “британським” штамом коронавірусної інфекції.

“Британський” штам коронавірусу виявили у хворих з Івано-Франківська. Наразі хворі перебувають під наглядом лікарів”, – сказали в коментарі виданню “Сегодня” представники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Це підтвердив і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на пресконференції у четвер, 4 березня, передає 24 канал.

Мутацію виявили в зразках, взятих два тижні тому в Івано-Франківську. Про що вже повідомили Всесвітню організацію здоров’я,

– заявив Ляшко.

За його словами, “британський” штам вірусу більш швидко передається від людини до людини. Тому це одна з причин спалаху хвороби в західних областях України.

Віктор Ляшко зазначив, що “британський” штам не впливає на ефективність вакцини Pfizer або AstraZeneca. З цим погодилася вірусолог Алла Мироненко, сказавши, що вакциновані люди не захворіють “британським” штамом.

“А якщо вони захворіють південно-африканським, хтось із них, то хвороба пройде легко. І ніхто з них не помре”, – додала Алла Мироненко.