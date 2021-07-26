Одразу три випадки штаму коронавірусу “Дельта” підтвердили у Львові.

Про це розповіли в ефірі ТСН.

Хворобу діагностували у людей, що повернулися з Великої Британії та Росії. Хворим 33-34 роки – пацієнтів шпиталізували, їхній стан стабільний. Що це саме “Дельта” – підтвердили у столичному лабораторному центрі. Через загрозу поширення нового штаму коронавірусу українців закликають не зволікати та щепитися проти коронавірус у центрах масової вакцинації.

Штам коронавірусу “Дельта”, окрім України, вже виявили у понад сотні країн. І саме через нього, кажуть у ВООЗ, світ перебуває на початку третьої хвилі пандемії коронавірусу. Мутацію вважають більш заразною, ніж попередні штами COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що “Дельта” почала атакувати Київ: в Олександрівській лікарні виявили шістьох хворих з індійським штамом коронавірусу.