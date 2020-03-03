В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Захворів чоловік, який повернувся з Італії.

Про це на брифінгу у вівторок заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає ВВС Україна.

Чоловік і жінка приїхали до Чернівецької області після подорожі по Італії.

При в’їзді в Україну у них перевірили температуру, симптомів спочатку не було. Вони були вдома на самоізоляції, коли 29 лютого виникли симптоми, схожі на коронавірус.

За чоловіком виїхала спеціальна швидка і доставила до інфекційної лікарні. Згодом лабораторно підтвердили, що у чоловіка – коронавірус.

“Випадок (коронавірусу – Ред.) зареєстровано в Україні. Ми почали працювати з контактними особами. Контактних осіб не багато”, – розповів пан Ляшко на брифінгу.

За його словами, ці люди перебувають у режимі самоізоляції. Дружина хворого теж залишається вдома, у неї немає жодних симптомів. Аналіз на коронавірус у неї взяли.

“Дуже добре, що ці люди дотримувалися порад, і після повернення з Італії перебували на самоізоляції і не зустрічалися зі своїми близькими. Вони були самоізольовані у своїй квартирі”, – розповів пан Ляшко.

Де лікують чоловіка, у МОЗ не кажуть. У хворого – лихоманка і сухий кашель.

“Стан хворобого – стабільний. Його можна було і не госпіталізувати, надавати медичну допомогу на дому. Але, оскільки, це перший випадок, і наше завдання унеможливити передачу вірусу в Україні, то його забрали до лікарні”, – розповів заступник міністра.

Тим часом серед евакуйованих з Китаю українців, які перебувають у Нових Санжарах, коронавірусу не виявили. Обсервація закінчується в четвер, 5 березня.