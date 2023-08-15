Російські війська випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет рано вранці 15 серпня, повідомляють Повітряні сили. За зведенням, сили протиповітряної оборони збили 16 із них.

Внаслідок атаки вранці в Луцьку є загиблі та поранені. Про це заявив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, передає Радіо Свобода.

«Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні», – заявив він.

Згодом голова області повідомив про трьох поранених.

На Івано-Франківщині через падіння уламків ракет пошкоджені житловий будинок і господарські будівлі, постраждалих немає, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає», – додала вона.

Онищук опублікувала фото руйнувань, але не уточнила, про який саме населений пункт йдеться.

У Львові знищено будівлю дитячого садка. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram.

За його словами, снаряд окупантів влучив просто в павільйон, він повністю знищив його і пошкодив будівлю дитячого закладу.

“На місці – вирва глибиною 9 м, 20 м у діаметрі, там є залишки цієї ракети. Зруйновано будинок: верхні поверхи повигорали, вікна повилітали. Але слава богу, що немає жертв, це найголовніше”, – каже Садовий на відео.

Він зазначив, що загалом під час ранкових ударів у місті пошкоджено понад 100 квартир, вибито понад 500 вікон.

“Чотири людини отримують медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає”, – додав він.

Одразу після атаки Садовий у Telegram заявив про прильоти по цивільній інфраструктурі. “Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову”, – сказав він.