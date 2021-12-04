Справжнісінький показ мод влаштували вихованці дошкільного навчального закладу №1 («Золота рибка») у Чорткові.

Унікальністю нової колекції суконь стала їх природність та екологічність, адже всі костюми пошиті з натуральних тканин та оздоблені природними матеріалами – листям, ягодами, шишками, насінням, мохом лозою, сухоцвітами тощо.

Створювали вбрання для юних моделей працівники навчального закладу самотужки, повідомляє Галас. Бурхливими оплесками та букетами із сухоцвітів оцінили дефіле дівчаток справжнісінькі джентльмени та модники – хлопчики з тієї ж групи та майбутні випускники садочку.

Розповідаючи про захід, керівниця ДНЗ Раїса Обшарська зазначила:

«Сьогоднішнє покоління без вагань називають цифровим, поколінням нових, сучасних технологій. А ось наші вихованці – це вже покоління «альфа», вчені стверджують, що саме у них буде зовсім інше ставлення до планети та природи. Найбільше їх буде хвилювати стан екології та порятунок нашої Землі, а екологія стане стилем їх життя.

Сьогодні ми хотіли продемонструвати, що все модне та красиве вже давно закладено у природі. Хтозна, можливо через декілька десятків років намисто із калини та шубки із моху заполонять гардероби усіх красунь».