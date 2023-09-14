В Україні банки почали блокування карток ухилянтів.

Арешт рахунків чоловіків здійснюється в тому випадку, якщо є рішення Державної виконавчої служби про списання штрафу. А штрафують ухилянтів за порушення правил військового обліку, повідомляє Today.ua.

Отже, стосовно багатьох ухилянтів зараз відкрито адміністративні провадження за статтею 210 КУпАП “Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу”, розповів адвокат Олександр Потєшин.

У цій статті Адміністративного кодексу йдеться, зокрема, про відповідальність, яка передбачена для військовозобов’язаних за порушення правил військового обліку. Так, при зміні місяця проживання вони зобов’язані стати на військовий облік упродовж 7 днів. Для тих, то не виконав цієї норми, передбачено штраф у розмірі від 510 до 850 грн. Крім того, у випадку, якщо військовозобов’язаний отримав повістку і не з’явився у ТЦК для звірки даних, за це також передбачений штраф.

Отже, якщо стосовно таких громадян є виконавчі провадження, то вони потраплять до ДВС на примусове виконання.

“Це стандартна практика, якщо постанова ТЦК та СП піде на примусове виконання до ДВС”, — зауважив юрист.

ДВС, у свою чергу, має автоматизовану систему виконавчих проваджень (АСВП). Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.

Та якщо навіть на ваших рахунках у банках немає грошей, у ДВС все одно є немало інструментів для стягнення боргу. Отже, краще “не пручатись” і відразу сплатити штраф, радить адвокат.

“Переховуватися від ДВС — не варіант. Вони дотягнуться”, — підсумував Олександр Потєшин.