Вона виборола життя: 10-місячній доньці бійця АТО потрібна допомога

Маленькій жительці Збаража Анастасії Забурській лише 10 місяців. Дівчинка народилася недоношеною і важила лише 860 грамів. Лікарі не давали шансів на життя, проте дитина виборола його.

Тепер батьки звертаються до усіх небайдужих людей допомогти донечці повернути слух, адже від народження жодного разу не чула голосу мами та близьких, розповіли у Збаразькому районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Батько Анастасії – військовослужбовець, який захищав незалежність і територіальну цілісність України у зоні АТО/ООС. Мама працює вчителькою музики.

«Порятунком для дитини є дороговартісний слуховий апарат, який батьки не можуть самостійно придбати і просять усіх небайдужих допомогти маленькій донечці», – поділилися у соціальному центрі.

Реквізити для допомоги: 4149 4991 0535 6149 – Забурська Ольга (мама Анастасії), карта ПриватБанку.





Джерело: Тернополяни