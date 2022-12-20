Захисники тварин шукають прихисток для німецької вівчарки, яку знайшли покинутою на Тернопільщині.
Собака живе просто на вулиці. Аби не замерзнути, вона вирила яму, у якій спить. Тож активісти шукають для тварини дбайливих господарів.
Про це написали на сторінці громадської організації “Ноїв ковчег“.
“Тернопільська обл
Заплакана вівчарка.
Вона замерзне!!!!
Німецька вівчарка.
Дівчинка.
Вік 5-6 років
Може в неї є власники???
За сутку ніхто не відізвався.
Собака вирила собі яму і там спить!!!!!
Хто може прихистити????
Стерилізуєм!!!
Привезем
Телефон
0966775673″.
“Люди добрі, допоможіть!!!!! Ви подивіться як вона плаче…..розумієте, плаче…..як же їй страшно, холодно, боляче…..візьміть хоча б на тимчасову перетримку”, – закликає Ірина Лебедєва.