Захисники тварин шукають прихисток для німецької вівчарки, яку знайшли покинутою на Тернопільщині.

Собака живе просто на вулиці. Аби не замерзнути, вона вирила яму, у якій спить. Тож активісти шукають для тварини дбайливих господарів.

Про це написали на сторінці громадської організації “Ноїв ковчег“.

“Тернопільська обл

Заплакана вівчарка.

Вона замерзне!!!!

Німецька вівчарка.

Дівчинка.

Вік 5-6 років

Може в неї є власники???

За сутку ніхто не відізвався.

Собака вирила собі яму і там спить!!!!!

Хто може прихистити????

Стерилізуєм!!!

Привезем

Телефон

0966775673″.

“Люди добрі, допоможіть!!!!! Ви подивіться як вона плаче…..розумієте, плаче…..як же їй страшно, холодно, боляче…..візьміть хоча б на тимчасову перетримку”, – закликає Ірина Лебедєва.