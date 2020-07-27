Народила, щоб потім приректи на вірну смерть: у Тернополі жінка на дачах привела на світ дівчинку та дати їй можливість вирости не збиралася.

Новонароджену планувала покинути на тому ж місці. Статися непоправному завадили жителі обласного центру, які помітили породіллю. “Мама” від допомоги відмовлялася, швидку викликати не хотіла. Доправили до пологового “зозулю” силоміць, але звідти та втекла, повідомляє Файне місто.

“Швидкою допомогою доставлена жінка у суботу вдосвіта. Народила вона на території дач, що на Київській. Люди помітили породіллю і викликали медиків. Вона ж цього збиратися не планувала і не хотіла. Абсолютно асоціальна людина, яку силоміць привезли у медичний заклад. Вона вже з порогу кричала, що їй та дитина не потрібна і навіщо її сюди привезли. Доторкнутися до себе не дала. Викликали поліцію, встановили особу і вона втекла. Як відомо, у жінки вже є діти, за попередньою інформацією їх шестеро, і ні однієї із них вона не виховувала.

Новонароджена дитинка залишилася. Вона цілком здорова, доношена, буде перебувати у нас кілька днів”, – каже заступник головного лікаря з дитинства і пологової допомоги Тернопільської клінічної міської лікарні №2 Ольга Сидорчук.