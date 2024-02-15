Ми повідомляли про жахливу ДТП, яка сталася 11 лютого на виїзді з Тернополя. На Підволочиському шосе зіткнулися два BMW і Renault. Як наслідок, водій одного з автомобілів загинув на місці. Ще сімох людей, в тому числі трьох дітей, госпіталізували.

Винуватець втік з місця ДТП, але правоохоронці його затримали. Водієм-убивцею виявився житель села Смиківці, 1976 року народження. З’ясувалося, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Більше того, чоловіка уже притягували до відповідальності за водіння у нетверезому стані і навіть позбавили водійських прав. Проте це не завадило йому знову сісти за кермо напідпитку і забрати життя двох людей.

Сьогодні стало відомо, що в лікарні померла жінка, котра була пасажиркою одного з автомобілів. Це Галина Тарас – матір трьох дітей, котрі у момент ДТП також були в автівці.

Жінка була старшою науковою співробітницею відділу фондів обласного краєзнавчого музею. Колеги дуже тепло відгукуються про неї. На сторінці музею опублікували щемливі слова співчуття і відео-спогад про колегу, життя якої обірвав п’яний водій.

“Невимовний смуток і біль огорнули сьогодні музейну родину. Велика і непоправна втрата у колективі…

Трагічно обірвалось ще таким молодим земне життя старшої наукової співробітниці відділу фондів ГАЛИНКИ ТАРАС.

Людини янгольських чеснот, ласкавого і люблячого серця, дуже ніжної світлої душі, виняткової самовідданості і доброти. Здається, що Вона любила цілий світ і прикрашала його винятковим даром людяності.

Людина-сяйво, без тіні, – лише квітучий райський сад…

Розділяємо велике горе разом із родиною.

Дуже тяжко і сумно, що так мало часу доля призначила втішатися своїми діточками, чоловіком, батьками та ріднею…

Назавжди, Галю, залишатимешся у наших серцях найсвітлішою пам’яттю”, – ідеться у дописі на сторінці Тернопільський обласний краєзнавчий музей.