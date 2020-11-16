Спорудження інклюзивного дитячого майданчика “Подаруй світло” у Тернополі — на завершальному етапі. Його бюджет сягає майже мільйона гривень. Кошти жертвували меценати, небайдужі люди, збирали за допомогою різних акцій, серед яких — благодійний забіг.

Інклюзивний дитячий майданчик діятиме на території благодійного фонду “Карітас”. Там зможуть відпочивати і тренуватися діти з інвалідністю, – розповідає керівник проекту “Подаруй світло” Сергій Кічула. Вхід буде вільним для всіх охочих.

“На інклюзивному майданчику вкладання покриття йде до завершення, кошти дозбирали, скоро відкриття. Зробили вже багатенько, але наразі проходять завершувальні роботи. Вдячні усім, хто з нами, хто вкладає свій час і ресурси, щоб майданчик запрацював якомога скоріше. Живіть кольорово і будьте щасливіші, тому що той, хто іншим «дарує світло» і сам світиться”.

Додамо, минулими вихідними у Тернополі влаштували забіг “Подаруй світло”, під час якого зібрали понад 70 000 гривень для інклюзивного майданчика. Для участі зареєструвалося близько двох остень бігунів у різних містах і країнах.