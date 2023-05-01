На вихідних до Заліщик завітали волонтери з Європи.

БО Siobhans Trust Ukraine подорожують Україною та готують піцу для місцевих жителів, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб.

Всього було 4 локації, які відвідали волонтери у місті: КНП «Заліщицька центральна міська лікарня», де лікуються наші воїни; 4 Відділ Чортківського РТЦК та СП; КНП «Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих»; КНП «Заліщицький обласний дитячий санаторій».

Всі, хто скуштував смачну свіжовипечену піцу, дякував за гарну ініціативу, а діти дарували свої щирі усмішки та патріотичні сувеніри, зроблені своїми руками.

“Дякуємо за підтримку в такий складний час. З Вашою допомогою та вірою ми точно переможемо!”, – зазначають у Заліщицькій міській раді.