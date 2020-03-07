З черговою волонтерською допомогою вирушили тернопільські волонтери-козаки на Східну Україну. Вони везуть понад дві тонни продуктів, які передали українським воїнам жителі Бережанського, Підгаєцького, Зборівського районів.

Цього разу долучилася до збору продуктів для українських захисників і Хмельниччина, – розповідає співкоординатор волонтерської групи, головний отаман Українського козацтва Володимир Мосейко. Зокрема, ініціативу тернопільських господинь підтримали жительки Городоцького району.

«З миру по нитці і маємо допомогу для наших хлопців. Це наша чергова подорож у зону ООС до наших захисників, яка можлива завдяки старанням наших земляків, за що їм велика подяка. Цього разу до поїздки долучилися Бережанський, Підгаєцький, Зборівський райони, а також Хмельниччина, а зокрема Городоцький район. Велика подяка нашим хорошим людям, які дбають про свою армію».

Волонтери зібрали для воїнів ООС найбільш необхідні продукти, одяг, взуття, деякі технічні засоби та маскувальні сітки, які сплети тернопільські студенти.

Софія Романська