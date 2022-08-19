Господині у Вишнівецькій громаді ліплять вареники та печуть солодощі для українських захисників. Їжу у готовому вигляді воїнам доставляють волонтери.

Господині збираються кілька разів на тиждень у шкільних їдальнях. Жінки ліплять вареники та готують інші традиційні страви.

“Ліпити вареники приходять не лише працівники шкіл, а й багато інших бажаючих людей. За один вечір можемо наліпити кілька тисяч вареників. Часто готуємо вдома. Також печемо різні коржики, булочки, багато різної смакоти. Хлопцям подобається. Всі передають слова подяки. Ми відправляємо їжу майже щотижня у різні бригади. Наші захисники смакують”, – каже жителька громади Уляна Білик.

До волонтерської справи долучаються також діти. Вони допомагають у приготуванні страв, а також пишуть листи військовим.