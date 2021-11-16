Волонтери з Любліна прибрали польський цвинтар у селі Юстинівка Підгаєцької громади. Вони скосили траву, зрізали дерева і кущі та почистили пам’ятники.

Організував таку акцію Михайло Ухман, який родом з цього села, повідомляє Суспільне.

За його словами, він звернувся до польського консульства в Луцьку з пропозицією розчистити цвинтар. Чоловік каже, знайшов 5 надгробків з написами польською мовою, сфотографував їх і надіслав світлини представникам консульства з проханням залучити до відновлення цвинтаря польських волонтерів.

Вони погодилися допомогти. Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Славомір Місяк каже, цей цвинтар планують внести в реєстр і прибирати там щороку:

“Майже у кожному селі можемо знайти старі кладовища, де колись жили поляки. І тут вирішили приїхати, побачити, зробити таку акцію. У листопаді ми їздимо по цвинтарях, прибираємо їх та ставимо лампадки”, – каже Місяк.

Село Юстинівка заснувала польська графиня Юстина Рогалінська в 1787 році, розповів історик Степан Колодницький. За його словами, там проживали і українці, і поляки до 1939-го року. Тоді через радянську владу полякам довелося покинути село. Відтоді за цим цвинтарем ніхто не доглядав.