Гуманітарну допомогу українським захисникам у зону бойових дій доставили волонтери з Тернопільщини. У пакунках — речі першої необхідності, продукти, медикаменти, а також смаколики від малечі.

Допомогу на Східну Україну відвезли волонтери з Чорткова. Благодійну ініціативу також підтримали українські емігранти.

«І знову наш караванчик доброти зайшов до наших друзів із першої лінії оборони. Чергова партія смаколиків та медикаменти і обереги та листи з малюнками, а також скоби і мішки для облаштування прийшли від наших друзів-учнів ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м. Чорткова Тернопільської області, а також моїх колег із файного міста Чортків та друзів з конґресу українців в Італії та Оргкомітету ЄвроМайдану у Римі, а також друзів з волонтерської спільноти Брешії. Робіть добро, за це душа наповнюється світлом! Дякую всім, хто просто хотів зробити добру справу. Творімо добрі справи за покликом серця”, – повідомив волонтер Анатолій Кноль.

Додамо, волонтерські організації на Тернопільщині від початку російсько-української війни допомагають нашим захисникам. У важкі періоди така підтримка була визначальною у боротьбі проти російського агресора.