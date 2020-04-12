Освячену вербу розвезли одиноким тернополянам волонтери проекту “На відстані руки”.

Тернопільські благодійники відвідали більше сотні самотніх людей літнього віку в обласному центрі.

Доставку освяченої верби у домівки літніх тернополян організував керівник соціальних проектів Сергій Кічула. До благодійної справи долучилося ще чимало тернопільських волонтерів. “Після цієї акції було дуже багато у нас всіх позитивних емоцій. Радує те, що так багато небайдужих людей зголосилося, щоб взяти участь в акції. Це було дуже душевно і захоплююче. Надихає і той масштаб роботи, яку ми разом виконали. 101 людина у Тернополі отримала освячену вербу, водичку та продукти. Люди нас чекали зі сльозами радості на очах. Було надзвичайно приємно віддавати це добро для потребуючих людей”.

Додамо, благодійний проект “На відстані руки” започаткували на Тернопільщині під час карантину, щоб підтримати самотніх людей літнього віку, які не можуть виходити з дому. Допомогти у реалізації цього проекту можуть всі очі, пожертвувавши продукти або ж кошти на рахунок волонтерів. Картка для збору коштів: 4149 6293 8245 9774 Кічула Сергій.

Софія Романська