Вечерю тернопільським артилеристам привезли волонтери з Теребовлі. Вони приготували для бійців кутю, вареники, салати та інші традиційні страви.

Відвідали артилеристів волонтери з громадської організації «Теребовлянська вежа». Вони допомагають військовим не вперше, – повідомив прес-офіцер артилерійської бригади Юрій Кульпа. Раніше відвідували бійців на Східній Україні.

«Напередодні Святвечора до Тернопільських артилеристів завітали теребовлянські волонтери з громадської організації “Теребовлянська Вежа”. Не одноразово цілою громадою вони підтримували бійців на Сході нашої держави, приїздили з волонтерською допомогою у військові містечка на Тернопільщині, а сьогодні знову зустрілися в пункті постійної дислокації у Тернополі і Теребовлі. Щоб вечеря у солдат була по-справжньому домашньою, привезли понад дві тисячі вареників, кутю, пиріжки та інші щойно приготовлені наїдки. Військовослужбовці радісно зустріли друзів на мирній землі, навзаєм привітали із Різдвяними святами».

Додамо, тернопільські волонтери передали традиційні страви на Святу вечерю українським захисникам у зону бойових дій.

Софія Романська