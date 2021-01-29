Волонтери подбали про людей, які не можуть самостійно ходити

Волонтери благодійного фонду «Світло Реформації» передали міському територіальному центру у Тернополі засоби реабілітації. Серед них – милиці для дітей і дорослих.

Тернопільський міський територіальний центр тільки розпочав співпрацю зі «Світлом Реформації». Втім, вже кілька разів отримав допомогу від цього благодійного фонду, – каже керівник центру Віталій Хоркавий. Милиці передадуть людям, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом.

«Завдяки співпраці Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) з благодійним фондом «Світло Реформації» ми отримали багато засобів реабілітації, серед яких були дитячі милиці. У зв’язку з тим, що терцентр не надає послуги особам до 18-ти років, з метою їх подальшого використання передано комунальній установі «Інклюзивно-ресурсному центру №1» Тернопільської міської ради. Щиро вдячні благодійному фонду «Світло Реформації» за співпрацю, для нас це дуже цінно».

Додамо, днями Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня отримала від благодійного фонду «Світло реформації» 20 функціональних ліжок. Вони призначені для правильного і зручного процесу лікування та реабілітації маленьких пацієнтів.