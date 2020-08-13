Групові активності для дітей і молоді запустили у благодійному фонді «Карітас». Для хлопців і дівчат влаштовують велосипедні прогулянки, пікніки, ігри.

П’ятнадцятирічна Аліса розповідає, що через карантин її родина відмовилася подорожувати. Відтак дівчина проводить літо за книжками.

«Я читати дуже люблю. Це те, що хоч трохи відволікає. Батьки – медики, тому вони добре розуміють загрозу, тому ми сидимо вдома, гуляємо в парках. А так хочеться активно проводити час, насолоджуватися літом. Чекаємо ще дозволу на табори».

Після тривалого карантину юні тернополяни потребують активного відпочинку на природі та живого спілкування із однолітками, – переконанні організатори проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». Відтак вони вирішили організувати в обласному центрі програму відпочинку для свої підопічних.

«Більшість активностей проєкту проводитиметься на свіжому повітрі. Також, плануються велосипедні прогулянки, пікніки, тощо. Нині розпочали день з радістю, діти скучили за працівниками, а вони скучили за дітьми. Багато цікавого чекає, ще попереду. Працівники проєкту дбають про безпеку дітей та молодді, відтак, відвідування центру відбувається з дотримання карантинних вимог: у групі може бути не більше 10 осіб; проводиться температурний скринінг дітей на вході до закладу та кожні чотири години із внесенням показників у відповідний журнал».

Софія Романська