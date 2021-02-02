У Тернополі волонтери опікуються людьми похилого віку, які опинилися на самоті. Допомогу наразі отримує 60 дідусів і бабусь.

Проект “Домашня опіка” передбачає якісну допомогу вдома для самотніх людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як розповіла координаторка проекту Наталія Масник, підтримка спрямована насамперед на жителів краю, які не можуть самі про себе подбати.

“Програма домашньої опіки – єдина в Україні програма якісної комплексної допомоги вдома для самотніх та людей у cкладних життєвих обставинах, людей з обмеженими фізичними можливостями, паліативних і тяжкохворих, яка діє відповідно до Державного стандарту про догляд вдома. Така підтримка є дуже важливою тому, що направлена на допомогу самотнім людям, які не можуть самостійно про себе піклуватись. Працівники проекту забезпечують потребуючих різними послугами, які стосуються догляду за тілом, ведення домашнього господарства; організації дозвілля; психологічного супроводу. “Домашня опіка” – це набагато більше, ніж соціальний супровід, це чуйність, час та увага кожній потребуючій людині, це вміння надати необхідну допомогу, зігріти теплом”.

Додамо, проект «Домашня опіка» у Тернополі вже діє понад 20 років поспіль. Необхідну допомогу отримують люди, які на схилі літ опинилися на самоті і не мають жодного забезпечення з боку рідних.