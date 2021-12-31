«Сюрприз під подушку та ялинку» — проект під такою назвою реалізовують у Тернополі. Волонтери благодійного фонду “Карітас” готують подарунки для дітей із сиротинців і малозабезпечених сімей.

Пакунки малечі вручать напередодні Різдвяних свят. Як зазначив координатор акції Іван Бойчук, реалізувати благодійну справу вдалося завдяки підтримці меценатів.

“Сюрприз під подушку та ялинку» – проєкт, до якого долучився кожен небайдужий, «підвісивши» для діток із сиротинців та малозабезпечених сімей подарункові набори. Напередодні Різдвяних свят Caritas Ukraine подбав про те, аби здійснити бажання діток, які мріють про подарунок, але не мають можливості їх отримати. Ми підготували подаруночки для наймолодших підопічних “Карітасу”. Вже зовсім скоро цим яскравим гостинцям радітимуть дітки із потребуючих родин. Щиро дякуємо нашим партнерам за реалізацію цієї ініціативи”.

Додамо, проект «Сюрприз під подушку та ялинку» охопив сотень дітей в усіх регіонах України.