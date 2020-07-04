Двічі на тиждень безхатьки у Тернополі отримують їжу від волонтерів тернопільського “Карітасу”. Гарячі обіди готують для бездомних і малозабезпечених у благодійній їдальні. Харчі доставляють у місця перебування людей.

Продукти для благодійної їдальні жертвують меценати, – розповідає директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук. Спеціальні корзини для збору харчів облаштували у торгових закладах міста.

“Вдячні усім небайдужим, які жертвують продукти. Завдяки вашій допомозі, працює благодійна їдальня, а бездомні, малозабезпечені люди, особи, які опинилися у скрутному становищі можуть безкоштовно отримувати їжу. Завдяки підтримці обласної ради Тернопільський “Карітас” закупив продукти для приготування благодійних обідів. У зв’язку із пандемією COVID-19 благодійна їдальня “Карітасу” щопонеділка та щоп’ятниці здійснює доставку готових гарячих страв для безпритульних та осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Від початку карантину працівники благодійної їдальні роздали 1587 обідів. Наша команда щиро дякує благодійникам, адже, завдяки Вашій підтримці, ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує”.

Додамо, раніше благодійну їдальню у Тернополі щодня відвідували малозабезпечені та бездомні люди. Нині через пандемію коронавірусу масові обіди там не влаштовують, натомість волонтери “Карітасу” доставляють їм харчі.

Софія Романська