Гарячі обіди доставляють волонтери благодійного фонду “Карітас” у домівки важкохворих людей похилого віку у Тернополі.

Доброчинну справу продовжують і під час карантину. Долучаються до реалізації благодійності місцеві підприємці та небайдужі жителі обласного центру.

Самотні, важкохворі люди похилого віку та люди з інвалідністю потребують особливої допомоги, – стверджують волонтери. Адже чимало з них не можуть без сторонньої допомоги зробити покупки чи приготувати їжу.

“У період карантину потреб у таких людей побільшало, а можливостей допомогти поменшало. Адже соціальна активність багатьох людей знизилася, це стосується і благодійності. Добре, що є проект “Про милосердя”, який продовжує діяти, то такі потребуючі люди можуть отримати таку бажану для них допомогу. Дякуємо усім небайдужим, хто долучається до проекту, а також тим, хто його реалізовує”, – каже волонтерка Вікторія.

Долучитися до реалізації проекту “Про милосердя” може кожен. У тернопільських супермаркетах встановлені спеціальні кошики, де можна залишати продукти.

Софія Романська