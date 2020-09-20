Сотні постраждалих від пандемії «COVID-19» у Тернополі отримали допомогу від волонтерів «Карітасу». Це малозабезпечені родини, одинокі матері, люди з інвалідністю.

«Надання гуманітарної допомоги в час пандемії COVID-19», – під такою назвою реалізовують благодійний проект в обласному центрі з 22 червня по 22 вересня. Жителі міста, які опинилися в скрутних умовах через епідемію, отримують речі першої необхідності та продукти.

«Для мене така допомога стала визначальною. Бо під час епідемії чоловік втратив роботу, а дитина заразилася коронавірусом. Були потрібні гроші на ліки. Дякувати Богу і небайдужим людям, ми перемогли вірус і ті труднощі, з якими зіткнулися під час епідемії. Речі, які отримали від благодійників, дуже знадобилися», – каже тернополянка Ольга Вітрук.

Реалізувати масштабний проект вдалося завдяки фінансовій підтримці благодійних фондів «Карітасу» Австрії та України.

Софія Романська