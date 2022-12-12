Волонтерка зі Словаччини, котра везла допомогу нашим військовим, потрапила у халепу на Тернопільщині. ФОТО

Патрульні допомогли жінці, яка потрапила в скрутну ситуацію на дорозі.

Вихідними, патрулюючи на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, близько 21-ї години вечора, інспектори Лілія Березовська та Степан Бліщук побачили на узбіччі автомобіль Mercedes Vito зі спущеними колесами.

Охоронці порядку вирішили запитати водія, чи не потрібна йому допомога. І не помилилися – за кермом автомобіля перебувала громадянка Словаччини, яка перевозила гуманітарну допомогу українським військовим. Волонтерка дуже поспішала в сусідню область, щоб встигнути доставити вантаж, але через сильний дощ не зорієнтувалася на дорозі та пошкодила колеса авто. Жінка була розгублена та не знала, як діяти далі.

Інспектори заспокоїли громадянку, викликали на місце евакуатор, доставили автомобіль до найближчого шиномонтажу, де відремонтували авто та жінка змогла самостійно продовжити рух.