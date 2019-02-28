Володимир Петровський: Голови територіальних громад звернулися до мешканців Тернопільщини з проханням підтримати Петра Порошенка

28/02/2019 Розмір тексту:

На даний час Україна переживає реальні зміни, бо активно впроваджуються дієві реформи. І сьогодні я стою тут перед вами як суб’єкт однієї з найуспішніших реформ — адміністративно-територіальної. Про ще зазначив очільник Саранчуківської сільської об’єднаної територіальної громади Володимир Петровський під час Форуму єдності у Тернополі.

«Всього рік тому ми з побратимами об’єднали так звані депресивні села. І не зважаючи на такий короткий проміжок часу, бюджет в частині власних надходжень зріс у п’ять разів, а загальний фонд бюджету — в десятеро. За рік — десятки реалізованих проектів, що вдалося досягти завдяки налагодженій праці усіх механізмів органів державної виконавчої влади — від громади, районної та обласної адміністрації до Кабінету Міністрів і Президента», — зазначив Володимир Петровський.

Як підкреслив голова Саранчуківської громади, попереду ще багато планів та задумів. Проте залишається певний острах, що через можливу зміну влади реалізувати їх не вдасться.

«Ми не маємо права мовчки спостерігати за тим, що сьогодні відбувається у нашій державі. Як не прикро, в черговий раз доводиться казати: сьогодні рідна Україна у небезпеці, але її доля у наших з вами руках! Тому понад 40 голів об’єднаних територіальних громад Тернопільщини підписали звернення до мешканців з проханням про одностайну підтримку Петра Порошенка як дієвого українського лідера і патріота. Я переконаний, що ми переможемо», — підсумував Володимир Петровський.